Am Sonntag, 13. September, wird am Gügel das Fest Kreuzerhöhung gefeiert. Dieser Festtag erinnert an die Erhöhung des Kreuzes am 14. September 325, das nach der Auffindung durch die Heilige Helena in die durch Kaiser Konstantin errichtete Grabeskirche in Jerusalem gebracht

wurde und dort zur Verehrung aufgestellt war. Für Christen ist dieser Tag auch heute noch wichtig, da das Kreuz eigentlich ein Zeichen des Sieges und der Freiheit für die Menschen sein soll. Aber es ist anders, noch nie wurden so viele Menschen, nämlich weit über 100 Millionen, wegen ihres christlichen Glaubens weltweit verfolgt, misshandelt und getötet. Bei dem Gottesdienst soll besonders für diese verfolgten Menschen gebetet werden. Er beginnt um 17 Uhr im Freien. Bitte einen Zettel mit den Kontaktdaten und einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen. red