Zurück zu ihren Wurzeln kommt die Künstlerin Isabell Heusinger mit einer Ausstellung in der Xaver-Mayr-Galerie in Ebern. Im Gepäck hat sie viele Eindrücke von ihren Reisen in ferne Länder, die sie mit kontrastreichen und kräftigen Farben teils hochrealistisch und detailliert, teils frei und malerisch in Öl auf Leinwand bannt.

Große Bandbreite

Ob zauberhafte Meereslandschaften, berührende Persönlichkeiten, tierische Begegnungen oder "magic moments" - alles wird zum Motiv, solange es ihren Vorstellungen von Sehnsucht und Ästhetik entspricht. Neben den zwei Schwerpunkten, einer Bali-Reise und einer elfmonatigen Weltreise, sind auch Werke aus ihrer Studienzeit an der Akademie zu sehen.

Die 1982 in Coburg geborene Isabell Heusinger bastelte und malte schon in jungen Jahren nicht nur in der Schule gern, sondern verbrachte auch ihre Freizeit damit. Nachdem sie in Ebern ihr Abitur absolviert hatte, stand die Frage an, ob sie Musik oder Kunst studieren sollte. Da ihre Leidenschaft aber doch mehr bei der Kunst lag, studierte sie von 2002 bis 2008 an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg. Seit 2010 lebt sie in Neumarkt in der Oberpfalz und arbeitet dort als bildende Künstlerin im Bereich Malerei sowie als Kunstpädagogin am Willibald-Gluck-Gymnasium.

Im Schuljahr 2016/17 nahm sie sich eine Auszeit in Form eines Sabbatjahres und reiste elf Monate lang mit dem Rucksack um die Welt. Sie fuhr mit einem Campervan durch Neuseeland, machte in Thailand ihren Tauchschein, bereiste Laos und Kambodscha, verbrachte sieben Wochen in verschiedenen Teilen Indiens, machte eine Safari und eine Tour durch Südafrika und eine Katamaran-Tour, besuchte die Bahamas, tanzte sich durch Kuba, chillte in Jamaika, erlebte New York, ließ sich in Miami ihr "Art'n'Travel"-Tattoo stechen und schloss ihre Reise mit sieben Wochen Hawaii ab. Seit gut zwei Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich als Zweite Vorsitzende im Kunstkreis Jura Neumarkt und stellt vor allem in der Oberpfalz und in Franken ihre Gemälde aus.

Fragt man Isabell Heusinger, warum man gerade ihre Ausstellung besuchen sollte, dann würde man zu hören bekommen, dass es solch eine Ausstellung in Ebern wohl noch nie gegeben hat und es auch für sie eine ganz besondere Ausstellung ist. Nicht zuletzt, weil ihr Vater vor seinem Tod 2015 den Kontakt zu Stefan Andritschke vom Bürgerverein Ebern hergestellt hat und es auch für sie das erste Mal ist, dass sie so viele ihrer Werke auf einmal ausstellt und so die Besucher ganz in ihren "Isa-Kosmos" abtauchen können.

Begegnungen

Da viele ihrer damaligen Freunde gar nicht wissen, was sie so tut, freut sie sich ganz besonders auf viele alte und natürlich auch neue Gesichter und interessante Gespräche. Gerade während der Corona-Zeit, in der das Reisen eingeschränkt ist, ist eine Ausstellung, die sich mit Fernweh und fremden Ländern und Kulturen beschäftigt, eine Bereicherung, meint die Künstlerin.

Mit dem Ende der Ausstellung wird die Galerie in eine circa eineinhalbjährige Pause gehen. In dieser Zeit wird das Gebäude am Fuße des Eberner Stadtbergs von Grund auf saniert. Die Galerieräume werden nach der Sanierung im Erdgeschoss barrierefrei zugänglich sein. Die Situation für Fußgänger am Stadtberg wird sicherer. Der Energieverbrauch des Hauses wird dann nur noch ein Bruchteil des heutigen Aufwandes sein. Im Geschoss über der Galerie wird neuer Wohnraum geschaffen. Der Bürgerverein will die Räume weiter als Galerie nutzen und während des Umbaus die Baumaßnahmen natürlich konstruktiv begleiten.