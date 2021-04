Kürzlich fiel beim Fernsehsender ProSieben die letzte Maske: Sänger Sasha verbarg sich im Kostüm des frechen Dinosauriers, der mit Zahnspange und Zahnbürste in dieser Staffel von "The Masked Singer" auftrat. Bei dem Format singen Prominente in Ganzkörperkostümen um den Siegerpokal.

"Alles begann mit einem Telefonanruf im Juli 2019, als ,The Masked Singer' zum ersten Mal ausgestrahlt wurde", sagt Josephine Dransfeld, Prokuristin der Heunec Plüschspielwarenfabrik GmbH & Co. KG. Der Publikumsliebling der Auftaktstaffel im deutschen TV stand bald fest: Das Monsterchen konnte zwar nicht unbedingt gesanglich überzeugen, dafür liebte das Publikum die pinke Kunstfigur mit dem riesengroßen Kopf und viel zu langen Armen für sein freches Auftreten und die tollpatschige Art.

Die Firma war sofort von der Idee begeistert, als die entsprechende Anfrage von Seven.One Licensing aus Unterföhring kam. "Es war eine Herausforderung, die Kuscheltiere in der Kürze der Zeit und bis zum Start der nächsten Staffel zu produzieren. In nur sechs Tagen war anhand einer Fotografie, die das Monsterchen auf der Bühne zeigt, der Prototyp aus hochwertigem Polyester-Plüsch hergestellt", erinnert sich Josephine Dransfeld

Die erste Auflage der Plüschtiere war pünktlich zum Start der zweiten Staffel im Frühjahr 2020 fertig - und nach 36 Minuten komplett ausverkauft. red