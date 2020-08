Ferienspaß zum Ferienende

In den beiden letzten Ferienwochen bietet der TV 48 Coburg wieder interessante und unterhaltsame Ferienwochen an der Melchior-Franck-Schule an. Die Freizeiten sind ein offenes Angebot für alle Kinder von sechs bis zwölf Jahren. "Sommer, Sonne, Wasser" heißt das Angebot vom 24. bis 28. August und besteht aus Natur erforschen, Wasser erleben und Spielplätze erobern. Von 31. August bis 4. September steht wieder die beliebte Sportwoche auf dem Programm. Altbekannte und neue Sportarten und viele Spiel sorgen für ganz viel Bewegung. Als Ausrüstung werden bequeme Freizeitbekleidung, Badesachen, ein Rucksack mit Trinkflasche und ein zweites Frühstück sowie Regenjacke und Sonnenschutz benötigt. In der Sportwoche bitte auch Hallenschuhe mitbringen. Anmeldung und weitere Informationen bei Lilli Angersbach via E-Mail an lilli.angersbach@tv1848coburg.de oder telefonisch unter 01525/9027873. red