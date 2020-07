Ferien(s)pass für vier Euro

Der Ferienpass ist bereits seit 1997 fester und erfolgreicher Bestandteil des Bamberger Sommers. Stadt und Landkreis Bamberg haben nach intensiver Auseinandersetzung und vielen Gesprächen die gemeinsame Entscheidung getroffen, den Ferienpass 2020 auch unter den besonderen Bedingungen in diesem Jahr aufzulegen.

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass viele Familien dieses Jahr ihren Urlaub zu Hause verbringen, ist es gerade in den Sommerferien wichtig, zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung für die Kinder und Jugendlichen anbieten zu können. Trotz der Einschränkungen und Ungewissheiten konnte wieder ein vielfältiges und interessantes Freizeitangebot zusammengestellt werden, heißt es in der Pressemitteilung. Ein besonderer Dank gehe an die Stadtwerke Bamberg, die dafür sorgen konnten, dass die Gutscheine für die Bamberger Bäder über ihre Servicestelle im Rathaus am ZOB in Couponcodes für die Onlinebuchung eingetauscht werden können.

Insgesamt bietet das Gutscheinheft Kindern und Jugendlichen von vier bis 18 Jahren zahlreiche Ermäßigungen und kostenlose Eintritte während der Sommerferien in der Region Bamberg und darüber hinaus. Seit Jahren beträgt der Verkaufspreis unverändert vier Euro. Der Ferienpass enthält 2020 knapp 84 Gutscheine von 73 Anbietern. Spannende Ausflugsziele und viele attraktive Vergünstigungen garantieren abwechslungsreiche Ferien. Zahlreiche Anbieter bieten auch für Begleitpersonen ermäßigten oder kostenlosen Eintritt an. Insgesamt können auch dieses Jahr wieder über 200 Euro eingespart werden.

Wie bereits in den vorangegangenen Jahren wurde das Design für das Ferienpassplakat im Rahmen eines Wettbewerbs in Zusammenarbeit mit den Mediengestalter-Klassen der Berufsschule II gestaltet.

Aus einer Reihe von unterschiedlichen Entwürfen ging Chiara Coletta als Siegerin hervor. Eine Ehrung der Auszubildenden und ein gemeinsames Foto sollten im Rahmen eines Pressetermins stattfinden, welcher leider dieses Jahr entfallen musste. Daher bedanken sich Oberbürgermeister Andreas Starke und Landrat Johann Kalb nun auf diesem Weg herzlich bei Chiara Coletta für das Siegerplakat.

Der Ferienpass ist ab kommendem Montag, 6. Juli, im Bürgerrathaus (Promenadestraße 2a) und im Landratsamt an den Infotheken erhältlich sowie in den Gemeindeverwaltungen der Landkreisgemeinden Bamberg. Weitere Verkaufsstellen werden auf den Internetseiten der Stadt und des Landkreises Bamberg veröffentlicht. red