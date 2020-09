Der Schäferhundeverein veranstaltete in Zeil zum zweiten Mal ein Ferienprogramm

für Kinder und Jugendliche. Die Anzahl der Kinder war, wie der Verein schilderte, nicht so groß wie im letzten Jahr, was wohl der Sorge wegen der Corona-Pandemie geschuldet ist.

Zuerst wurden den teilnehmenden Kindern die Anatomie eines Hundes und dessen Körpersprache erklärt. Sie erfuhren, wie man sich am besten einem Hund nähert, nachdem man das Einverständnis des Hundehalters erfragt hat. Nach vielen praktischen Tipps zum Umgang mit Hunden konnten die Kinder die Hunde mit Leckerli füttern. Natürlich wurde den Teilnehmern auch gezeigt, was die ausgebildeten Tiere auf dem Hundeplatz am Setzbach in Zeil bereits gelernt haben und wie die Ausbildung eines Schäferhundes aussieht. Zuletzt stellte der Schäferhundeverein für alle Besucher noch Essen und Getränke zur Verfügung, so dass alle Kinder gestärkt nach Hause gingen. red