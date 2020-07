Ferienleseclub der Stadtbücherei

Elf- bis 14-Jährige können auch heuer wieder beim Sommer-Ferienleseclub in der Stadtbücherei mitmachen und Preise gewinnen. Man kann exklusiv mit seiner Clubkarte die für diese Aktion angeschafften Schmöker lesen. Nach dem Lesen wird dann eine Bewertungskarte ausgefüllt, die gleichzeitig als Los dient. Wer mindestens drei Bücher liest, wird mit einer Urkunde ausgezeichnet. Unter anderem gibt es als Preis einen zweitägigen Familien-Ausflug in den Freizeitpark Legoland in Günzburg zu gewinnen, inklusive Anfahrt mit der Bahn und Übernachtung im Camping-Fass. Dieser Preis wird allerdings bayernweit unter denen verlost, die das schönste Bild zu ihrem Buch gemalt haben, den besten Entwurf für ein alternatives Titelbild lieferten oder die tollste Buchbesprechung verfassten. Anmeldungen sind ab sofort in der Stadtbücherei Forchheim möglich. red