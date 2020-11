Der Hausmeister des Förderzentrums am Tricastiner Platz in Haßfurt teilte der Polizei am Donnerstag mit, dass in der Zeit von Mittwoch, 12 Uhr, bis Donnerstag, 7.30 Uhr, mehrere Fensterscheiben eingeworfen wurden. Der unbekannte Täter beschädigte zwei Fensterscheiben im ersten Obergeschoss. Vom Haupteingang aus wurden die Scheiben mit Hilfe zweier Steine so in Mitleidenschaft gezogen, dass die äußeren Scheiben brachen. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro. Bei der Aufnahme des Vorfalls wurde eine weitere Sachbeschädigung in der Dr.-Neukam-Straße am Schulgebäude bekannt; dort ist in der Zeit von Dienstag, 17 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr, ebenfalls eine Fensterscheibe demoliert worden. Hier wird der Schaden auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizeiinspektion in Haßfurt unter Telefon 09521/9270.