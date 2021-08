Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 4.30 Uhr, in Eltingshausen in der Brunnengasse das Fenster einer Scheune zerstört. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro, heißt es im Bericht der Polizeiinspektion Bad Kissingen. Zeugen, die in der besagten Nacht etwas Verdächtiges beobachten konnten oder sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich mit der Polizei unter Tel.: 0971/714 90 in Verbindung. pol