Beim fünften Mountainbike-Rennen "Climb to Bergdorf" starteten 35 Biker und Bikerinnen. Bei Kaiserwetter und besten Streckenbedingungen gingen die Teilnehmer im Einzelstart auf die 6,8 Kilometer Strecke vom Fischbacher Teich zum Ziel in der "Bergdorf-Arena" in Höhn.

Die Strecke - bestens ausgeflaggt vom Streckenchef Frank Elsner - war sehr anspruchsvoll mit Wurzelpassagen, Trails und steilen Rampen. In der Gesamtwertung der E-Bike-Klasse war Andreas Höllein vom Run-and-Bike-Team Coburg das Maß der Dinge und fuhr die Bestzeit in exakt 16 Minuten. Stark präsentierte sich auch Robert Matzke (SV Höhn) als Sieger der U70 in 16:22 Minuten.

Der zurzeit beste Mountainbiker im Kreis ist aber Felix Pöpperl vom SV Bergdorf-Höhn. Er ließ nichts anbrennen und fuhr zur Tagesbestzeit in 19:10 Minuten. Sein Kommentar: "Eine klasse Strecke und Top-Bedingungen. Das macht Lust auf mehr in Sachen Mountainbike auf den Bergdörfern." Gesamtzweiter und Sieger der U20 wurde Lukas Welsch vom DAV Neustadt (20:35 Minuten). Platz 3 belegte der Sieger der MU50, Markus Honka vom Team/CoRa (21:07). Schnellste Frau war Sabine Wenzel vom DAV Neustadt mit der Tagesbestzeit in 33:19 Minuten. Stark fuhr auch Robert Neubauer vom Radteam Thann als Sieger der Klasse U60 (23:53). Auch der älteste Teilnehmer Achim Schlund (DAV Neustadt) war in der Klasse U 80 zügig unterwegs (25:23). rs