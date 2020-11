"Denkmäler unserer Flur" heißt ein Heft, das Margarete Bley und Georg Schockel herausgegeben haben. Darin nachzulesen ist auch die Geschichte des Feldaltars, der 1875 am Wachenrother Weg errichtet wurde.

Gestiftet wurde das Wegkreuz von Johann Georg Dresel, geboren am 11. 11. 1780, der aber schon 1857 starb, und seiner Ehefrau Kunigunda Dresel, geborene Zottmann aus Elsendorf, gestorben 1862. Von den Nachfahren errichtet, verkauften diese 1888 ihr Anwesen in Höchstadt zusammen mit dem Kreuz und zogen weg. Durch die Flurbereinigung kam dieses Denkmal später in den Besitz der Stadt Höchstadt. red