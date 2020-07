Feinste Kammermusik

Mit drei eigens dafür eingespielten Beiträgen präsentiert sich Rebecca Ankenbrand neuerdings auf der Corona-Bühne des Fränkischen Tags (www.infranken.de/dossier/corona-buehne). Die freischaffende Klarinettistin aus Bamberg freut sich über virtuelles Eintrittsgeld in Form einer Spende in diesen für Künstler besonderes schwierigen Zeiten der Corona-Krise. "Ich bin normalerweise sehr viel am Reisen, jetzt ist mir alles honorarlos abgesagt worden, darunter eine Konzerttournee mit der Jenaer Philharmonie in Norditalien", erzählt Ankenbrand, die in bis zu 20 unterschiedlichen Orchestern spielt. In den hörenswerten Videos auf der Corona-Bühne ist die Bambergerin je einmal solo, zusammen mit Klarinettistin Monika Herbst und mit Gitarrist Wolfgang Mäuser zu erleben. Foto: privat