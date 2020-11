In der Evangelischen Kirche in Herzogenaurach wird der Buß- und Bettag am heutigen 18. November mit zwei Feiern begangen. Um 9.30 Uhr ist Gottesdienst mit Pfarrerin Nina Mützlitz. Der Kirchenvorstand hat beschlossen, wegen der hohen Infektionszahlen auf die Feier des Heiligen Abendmahls zu verzichten. Um 19 Uhr findet dann ein ökumenischer Gottesdienst für die Kirchengemeinden Münchaurach, Oberreichenbach und Herzogenaurach mit Pfarrerin Karola Schürrle und Pfarrer Helmut Hetzel als Gastprediger in der Evangelischen Kirche statt. Das Motto lautet: "Zukunft OFF? - Zukunft offEN." Leider kann auch im Anschluss nicht zu einem Austausch eingeladen werden. Die Teilnehmer können vor und nach den Gottesdiensten in der Kirche eine Spendenaktion des Vorbereitungsteams für den Weihnachtsmarkt zugunsten des Obdachlosenfrühstücks in Nürnberg unterstützen. red