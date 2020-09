Die Sonne strahlte mit den 13 Nüdlinger Kommunionkindern um die Wette, als es am Sonntag endlich soweit war. Neun Mädchen und vier Jungen traten zum ersten Mal an den Tisch des Herrn. Wegen des Corona-Lockdowns musste die 1. Heilige Kommunion zunächst verschoben werden. Jetzt wurde sie nachgeholt, wenn auch wegen der Hygienevorschriften nicht alle Verwandten mit in die Kirche durften. Die Kommunionkinder sind: Luca Bednarz, Sophie Bukmaier, Adele Fischer, Mary-Jane Floyd, Tobias Heid, Fabia Kiesel, Mia Nicolai, Nele Schäfer, Tim Stahl, Lorena Thomas, Luca-Noel Vorndran, Linda Weißensel und Lavinia Zapf. Pfarrer Dominik Kesina und Margot Freidhof gestalteten den Festgottesdienst. vä