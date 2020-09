Schondra vor 16 Stunden

Kirche

Feierliche Erstkommunion jetzt nachgeholt

In der Pfarrei St. Anna Schondra feierten in Schönderling drei Kinder und in Schondra sieben Kinder ihre erste Hl. Kommunion. Mit dem Motto "Jesus, erzähl uns von Gott" hatten sich die Kommunionkinder...