Die Aussendungsfeier zur Eröffnung der Adveniat-Weihnachtsaktion 2020 am Samstag, 28. November, um 18 Uhr im Würzburger Kiliansdom wird auf dem YouTube-Kanal des Bistums Würzburg unter https://bit.ly/AdveniatWeihnachtsaktionWue live im Internet übertragen. Bischof Dr. Franz Jung leitet den Gottesdienst.

Die Eröffnungsgottesdienste am ersten Adventssonntag, 29. November, finden an verschiedenen Orten statt. In Hammelburg beginnt der Gottesdienst um 10 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Johannes der Täufer, Hauptzelebrant der vom Deutschlandradio live übertragenen Eucharistiefeier ist Pfarrer Thomas Eschenbacher, die Predigt hält Pater Michael Heinz von Adveniat.

In Biebelried ist um 9 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Johannes der Täufer Gottesdienst, in Stockstadt um 10 Uhr in der Pfarrkirche Maria Rosenkranzkönigin und in Hofheim (Landkreis Haßberge) um 10 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Johannes der Täufer. Hauptzelebrant ist hier Bischof Dr. Franz Jung, es konzelebriert Pfarrer Manuel Vetter. Die Feier wird von www.domradio.de, www.bibeltv.de, www.katholisch.de sowie www.ewtn.de live im Internet übertragen.

In Schweinfurt gibt es um 19 Uhr einen Hausgottesdienst "kross@home" mit der Jugendkirche "kross". Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.kross-sw.de sek