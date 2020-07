Fehler beim Überholen führten zu einem Unfall auf der Staatsstraße 2426 (das ist der Autobahnzubringer in den beiden Gemeinden Theres und Wonfurt). Dort waren am Montag um 13.30 Uhr mehrere Fahrzeuge unterwegs. Als eine Seat-Fahrerin aus der Kolonne zum Überholen der davor fahrenden Wagen angesetzt hatte, wollte der Fahrer eines weiteren Fahrzeugs ebenfalls überholen. Beim Versuch, einen Zusammenstoß zu vermeiden, verlor die 34-Jährige die Kontrolle über ihren Seat und drehte sich in den Graben. Leicht verletzt und mit einem Schock kam sie in ein Krankenhaus. Die Identität des Fahrers in dem anderen Auto ist unbekannt; bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw mit roten Kennzeichen gehandelt haben. Am Seat entstand ein Schaden von rund 1500 Euro. Weitere Ermittlungen der Polizei hinsichtlich des zweiten Autos und des genauen Unfallhergangs sind erforderlich.