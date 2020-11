Weil eine 51-jährige Kulmbacherin beim Linksabbiegen ein überholendes Auto übersah, kam es zu einem folgenreichen Zusammenstoß. Glücklicherweise blieben die Fahrzeuginsassen unverletzt. Der Sachschaden fiel jedoch erheblich aus.

Am Sonntag gegen 12 Uhr war die 51-Jährige mit ihrem Toyota auf der Bundesstraße 85 in Richtung Kronach unterwegs. Auf Höhe eines Parkplatzes, der in der Gegenrichtung angelegt ist, wollte sie nach links in diesen einbiegen. Im gleichen Moment hatte jedoch ein 31-Jähriger aus dem westlichen Kulmbacher Landkreis mit seinem Renault bereits zum Überholen des Toyota angesetzt, was dessen Fahrerin offenbar zu spät erkannte.

Die beiden Autos kollidierten derart heftig, dass der Renault als Totalschaden vom Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Gesamtschaden liegt in fünfstelliger Höhe. pol