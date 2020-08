FDP sieht sich gestärkt für die kommende Aufgaben

Auf der Mitgliederversammlung des FDP-Ortsverbandes Gundelsheim, welche aufgrund der Pandemie erst vor wenigen Tagen stattfinden konnte, bestätigten die Mitglieder bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen das bisherige Vorstandsduo um den Gemeinderat Stefan Wolf und Johannes Spies als seinen Stellvertreter. Ergänzt wird der Vorstand um die neu gewählten Markus Heublein als Ortsschatzmeister sowie den ehemaligen Kreis- und Bezirksrat Wilhelm Habermann als Beisitzer.

Der wiedergewählte Vorsitzende Stefan Wolf stellte in seinem Rechenschaftsbericht die Erfolgsbilanz der vergangenen zwei Jahre dar: "Nachdem sich der Ortsverband vor zwei Jahren gründete, war es das Ziel in den Gemeinderat einzuziehen und ein Angebot als konstruktiv-kritische Kraft zu machen. Dies wurde mit knapp sechs Prozent der Stimmen und dem besten FDP-Ergebnis in Stadt und Landkreis Bamberg mehr als übertroffen."

Für die kommende Amtszeit sei es das Ziel, mit Bürgergesprächen, Gemeinderatsinitiativen und guter Öffentlichkeitsarbeit mehr Mitglieder und Reichweite zu generieren, so Johannes Spies.

Für die Aufgaben sieht sich Stefan Wolf gut gerüstet: "Wir haben das erfolgreiche Duo im Vorstand mit zwei starken Charakteren verstärkt: Markus Heubleins Finanzexpertise als Ortsschatzmeister und Wilhelm Habermann mit seiner langjährigen kommunalpolitischen Erfahrung werden uns helfen, unser Profil weiter zu schärfen und uns stärker kommunal zu verankern." red