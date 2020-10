Die FDP Bamberg hat im Spiegelsaal der Harmonie am Schillerplatz einen neuen Kreisvorstand gewählt. Der bisherige Kreisvorsitzende Jobst Giehler kandidierte nach elf Jahren nicht mehr und ermöglichte so den Generationswechsel der FDP vor Ort. Zum neuen Kreisvorsitzenden wurde der 19-jährige Marco Strube gewählt, welcher bereits Kreisvorsitzender der Jungen Liberalen, der Jugendorganisation der FDP ist.

Anfang des Jahres kandidierte Strube bei der Landratswahl und wurde in den Kreistag gewählt. In der Antrittsrede warb der neue Kreisvorsitzende für eine Veränderung der FDP auf kommunaler Ebene: "Wir müssen uns strukturell, organisatorisch und inhaltlich neu aufstellen, um unsere Mitmenschen von uns zu überzeugen und mehr Transparenz zu unseren Aktivitäten zu schaffen." Strube skizzierte auch die programmatische Ausrichtung für die nächsten Jahre: "In keiner anderen Partei ist die Freiheit ein solch wichtiger Bestandteil der DNA wie bei der FDP, nutzen wir das."

Strube wirbt dafür, seinen Mitmenschen zuzuhören und eine vernünftige Alternative zu bieten, welche alle Bedürfnisse berücksichtigt: "Klimaschutz, Mobilität, Pflege, heimische Kultur aber auch der regionale Wirtschaftsstandort. Das alles muss Hand in Hand gehen."

Nach der Wahl des Vorsitzenden hielt der ehemalige Kreisvorsitzende Jobst Giehler noch eine kurze Rede, in der er dem neuen Kreisvorstand viel Erfolg und ein glückliches Händchen wünschte. Kreisrat Liebhard Löffler bedankte sich ebenfalls bei Giehler für die vielen Jahre als Kreisvorsitzender und die ausgezeichnete Arbeit, die dieser geleistet habe.

Neben Marco Strube als neuem Kreisvorsitzenden hat sich auch der weitere Kreisvorstand verändert. FDP-Bundestagskandidat Sven Bachmann ist zusammen mit Ralf Stöcklein und Rainer Neubauer zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden. Schriftführer ist Stadtrat Martin Pöhner geworden. Als neuer Schatzmeister wird Markus Diehl die Finanzen der FDP Bamberg pflegen. Der Beirat für die nächsten zwei Jahre besteht aus Angela Kohlrusch, Sonja Dreßel, Jakob Kropfelder, Ulrich Krackhardt (aus der Stadt Bamberg). Aus dem Landkreis stammen Edith Beier-Schmidt, Kreisrat Liebhard Löffler, Martin Würstlein und Sebastian Pflaum. red