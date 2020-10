Zum Auftritt von Karl Graf von Stauffenberg auf der Querdenker-Demo am vergangenen Samstag in Bamberg erklärt der FDP-Kreisvorsitzende Marco Strube:

"Ich wurde durch die Berichterstattung über den Auftritt von Karl Graf von Stauffenberg völlig überrascht. Der Auftritt war nicht mit dem FDP-Kreisverband Bamberg abgestimmt. Karl Graf von Stauffenberg hat mir gegenüber im Nachhinein erklärt, er wollte mit dem Auftritt lediglich ein Gesprächsangebot machen. Die FDP Bamberg und Karl Graf von Stauffenberg distanzieren sich von jeglicher verschwörungstheoretischer Bewegung und insbesondere von der Querdenker-Bewegung. Der Auftritt von Karl Graf von Stauffenberg auf der Veranstaltung war ein Fehler. Die FDP trägt seit Anfang der Corona-Krise die medizinisch notwendigen und wissenschaftlich in ihrer Wirksamkeit belegten Infektionsschutzmaßnahmen mit. Gleichzeitig achten wir aber stets darauf, dass alle Maßnahmen wirksam, zielgenau und verhältnismäßig sind. Deshalb fordern wir die Beteiligung der Parlamente an der Ausgestaltung des Infektionsschutzes und kritisieren auch Maßnahmen, die nachweislich unverhältnismäßig oder nicht zweckmäßig sind, wie etwa das Beherbergungsverbot. Wir setzen uns stets dafür ein, die Akzeptanz für die geltenden Maßnahmen zu stärken und appellieren an das Problem- und Verantwortungsbewusstsein der Bevölkerung. Alle künftigen Entscheidungen über die Weiterentwicklung von Infektionsschutzmaßnahmen sollen zielgenau, zweckmäßig und nachhaltig wirken." red