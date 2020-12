Ungewöhnlich viele Baustellen in und um Burgkunstadt sorgen für ungewöhnliche Ideen. Da die Gelenkbusse in der Frühe das Schulzentrum aus Sicherheitsgründen nicht anfahren können, steigen nun schon seit einiger Zeit die Gymnasiasten und Realschüler am Alten Postweg aus.

Damit diese sicher an die Schule kommen können, unterstützte der Vorstand des FC Burgkunstadt mit Vorsitzendem Wolfgang Straßgürtel an der Spitze spontan eine Idee der Schulleiterin des Gymnasiums, Lydia Münch. Die Kinder und Jugendlichen gelangen über das FC-Gelände, das sogar mit Scheinwerfern ausgeleuchtet wird, sicher in Richtung Mühlbachweg. Von dort können sie über den Feuerweg und den Schindgraben ihren Weg Richtung Schulzentrum fortsetzen.

Auch die Burgkunstadter Schulweghelfer am Schindgraben unterstützen diese Aktion. Für das Auf- und Zusperren der Sportanlage sorgen die Hausmeister beider Schulen. Leider kommt es aber immer noch vor, dass Autofahrer mit hohem Tempo und sehr knapp an den Schülern vorbeifahren.

Die Schulleiterinnen bitten daher um mehr Rücksicht und bedanken sich recht herzlich beim FC Burgkunstadt für diese gute partnerschaftliche Zusammenarbeit. red