Der FC Coburg hat sich bei seiner Gründung als Nachfolgeverein des DVV vor zehn Jahren entschieden, bei der Finanzierung seines Spielbetriebes einen anderen Weg als die Vorgängervereine einzuschlagen. Weg von einzelnen Großsponsoren, hin zu einer breiten Unterstützerschaft, um das Risiko eines Ausstieges von Sponsoren zu minimieren.

Der Klub hat inzwischen eine Vielzahl von Sponsoren und sonstigen Unterstützern. Dadurch verfügt der Verein über eine stabile Einnahmesituation, was sich gerade in der jetzigen Corona-Zeit auszahlt. "Wir achten stark darauf, keine irrsinnigen Gelder für Spieler auszugeben. Was natürlich bedeutet, dass man auch den einen oder anderen Abgang akzeptieren muss. Dafür werden bei uns alle Ausgaben für Trainer, Spieler und Betreuer ohne jedes wenn und aber sauber abgewickelt", erklärt Vorsitzender Wolfgang Gremmelmaier.

Zudem definiert sich der Verein über ein Bekenntnis zum eigenen Nachwuchs. Man versucht, die beiden Herrenmannschaften so weit wie möglich mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchsbereich zu bilden. "Wir versuchen auch nicht, mit finanziellen Kraftakten in Ligen aufzusteigen, die hohe finanzielle Risiken auslösen würden.

Das Konzept, mit eigenen Spielern möglichst weit zu kommen, schließt natürlich Rückschläge nicht aus. Die nehmen wir aber bewusst in Kauf", sagt Gremmelmaier, der vor allem auch die Zusammenarbeit mit der Stadt Coburg lobt: "Die Stadt bietet uns mit dem Stadion und dem Kunstrasenplatz hervorragende Bedingungen, unsere vielen Kinder und Jugendlichen gut auszubilden." oph