FC Coburg als "sportliche Helden in der Krise" mit 3500 Euro ausgezeichnet

Anerkennung der ganz besonderen Art für den FC Coburg: Die Vestekicker sind im Rahmen der vom Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) mit Unterstützung des FC Bayern Hilfe e.V. durchgeführten Wettbewerbes "Sportliche Helden in der Krise" ausgezeichnet worden. Mit dieser Kampagne wurden bayernweit 20 Vereine gesucht, die "sich mit großem Engagement und Solidarität hervorgetan und es mit besonderen Projekten geschafft haben, sich auf die Corona-Krise einzustellen und die schwierige Zeit erfolgreich zu meistern."

Der FCC überzeugte die gemeinsame Jury von BLSV und FC Bayern Hilfe e.V. aus insgesamt etwa 200 eingegangenen Bewerbungen mit seiner Aktion "Spieler und Trainer des FC Coburg setzen Zeichen der Solidarität". Als Reaktion auf die einschneidenden Veränderungen, die die Corona-Pandemie für die gesamte Gesellschaft und natürlich auch die Sportvereine mit sich brachte, hatte sich der FCC bereits Anfang April zum Handeln entschlossen. In Web-Konferenzen mit den Herrenspielern und allen Herren- und Jugendtrainern wurde einvernehmlich abgesprochen, dass der Verein die Vergütungen vollständig weiterzahlt und diese zum Teil zurückgespendet werden. Die Rückspenden sollten teilweise dem Verein verbleiben und - als Zeichen der Solidarität mit den besonders von der Krise Betroffenen - teilweise einem sozialen Projekt zugutekommen. Dieser Plan wurde mit großem Erfolg umgesetzt: Mitte Mai konnten die Vestekicker & Partner der Tafel Coburg e.V. einen Spendenbetrag von insgesamt 4000 Euro sowie 100 FCC-Masken überreichen. 2300 Euro kamen aus dem Kreis der Spieler und Trainer und der Rest von Sponsoringpartnern des Vereins.

Um das Vereinsleben nach Möglichkeit auch in der Zeit der Ausgeh- und Kontaktbeschränkungen aufrechtzuerhalten, wurden die Nachwuchskicker des FCC mit Web-Trainings versorgt.Außerdem wurden für die Jugendlichen fiktive Spielberichte geschrieben und auf die Vereinshomepage (www.vestekicker.de) gestellt. Dieses Engagement wurde von der Jury nun als preiswürdig befunden.

Für Wolfgang Gremmelmaier, Vorsitzender des FCC, ein tolles Zeichen: "Ob ein Verein funktioniert, zeigt sich gerade in schwierigen Zeiten. Wie Spieler, Trainer, die Eltern unserer Jugendlichen und unsere Sponsoren in Corona-Zeiten zusammengestanden haben und zusammenstehen, ist großartig. Dass das jetzt sogar offiziell ausgezeichnet wird, erfüllt uns alle mit tiefer Dankbarkeit!" Die Auszeichnung ist für jeden der ausgewählten Vereine mit 3500 Euro dotiert, die der FC Bayern Hilfe e.V. zur Verfügung gestellt hat. Die Vorstandschaft des FC Coburg ist sich einig, dass das Preisgeld nicht in den Haushalt eingestellt werden soll, sondern zu 100 Prozent den Trainern und Spielern, sowohl im Herren- als auch Jugendbereich zugutekommen soll. Daher wird der FCC den Gewinn investieren, um seine Trainings- und Nachwuchsarbeit weiter zu verbessern.

Matthias Christl, Leiter des vom FCC betriebenen Nachwuchsleistungszentrums, sagt: "Wir werden uns einen Traum erfüllen und ein Videosystem für Spiel- und Trainingsanalysen anschaffen. Das sehe ich als echten Innovationsschub für unsere Nachwuchsarbeit. Wir gehen davon aus, dass hierzu nicht die kompletten 3500 Euro benötigt werden, daher denken wir über die Anschaffung von Ballprallwänden, Rebounder, Lichtschranken und/oder Trainings-Dummies für unsere tägliche Arbeit nach." red