Am vergangenen Wochenende beging der FC-Bayern-Fanclub "Saaletal" Steinach sein 20-jähriges Jubiläum mit einem dreitägigen Fest.

Auf Initiative von Bernd Friedrich und Rainer Ziegler trafen sich am Sonntag, 12. Mai 2002, zwölf Bayern-Fans im Gasthaus "Adler Post" in Steinach, um den FC-Bayern-Fanclub "Saaletal" aus der Taufe zu heben. Inzwischen zählt "Saaletal" Steinach mit circa 800 Mitgliedern zu den größten FC-Bayern-Fanclubs in ganz Unterfranken. Seit der Gründung des Fanclubs heißt der 1. Vorsitzende Bernd Friedrich.

Friedrich und sein Vorstandsteam hatten mit vielen Helfern ein dreitägiges Fest mit großem Engagement vorbereitet. Der Freitagabend stand im Zeichen einer Party Night mit Disco Music. Im Festzelt auf dem Sportgelände des TSV Steinach betätigten sich DJ Matze und Phil Argue an ihren Disco-Anlagen und heizten den Jugendlichen ein.

Am Samstag wurde bei heißen Temperaturen ein Gaudi-Fußball-Kleinfeldturnier durchgeführt. Die Turnierleitung lag in den bewährten Händen von Sascha Wittgen. 16 Mannschaften aus nah und fern kämpften in spannenden Spielen um das Preisgeld. Das Endspiel bestritten die Teams von "Wadenkrampf" Hohenroth/Großbardorf und "Siewillja" aus dem Schweinfurter Raum. Die "Wadenkrämpfe" siegten mit 5:1. Die Band "Hangar7" unterhielt bis spät in die Nacht die Feierwilligen.

Der Sonntagmorgen begann mit einer Wortgottesfeier im Festzelt, die Diakon Martin Kaiser mit humorigen Worten hielt. Ursula Friedrich umrahmte musikalisch mit ihrem Gesang die Feier.

Anschließend folgten die Ehrungen für die Gründungsmitglieder sowie für Mitglieder mit 20-jähriger Vereinstreue. Der Bürgermeister vom Markt Bad Bocklet, Andreas Sandwall, und der Ortssprecher von Steinach, Marktgemeinderat Uto-Paul Schmitt, nahmen die Ehrungen vor und überreichten die Urkunden sowie Jubiläumstassen und gratulierten den Jubilaren und dem Verein.

Am Nachmittag konnte wegen der großen Hitze nur ein Fußballspiel durchgeführt werden: Die Mannschaft vom FC-Bayern-Fanclub "Saaletal" Steinach trat gegen Steinacher Fußballer an. Das Spiel endete unentschieden 2:2. Das Ponyreiten sowie Spiele mit Kindern und zwei Fußballspiele fielen der Hitze zum Opfer. Die Kaffee- und Kuchenbar im Sportheim verwöhnte mit leckeren selbst gebackenen Kuchen und Torten. Am Abend spielte bis zu später Stunde die Band "2nextdoor" auf, bis die Letzten das Festgelände verließen. red