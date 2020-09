In diesem Jahr ist vieles anders. Auch die Küpser Kerwa konnte nicht im gewohnten Rahmen stattfinden. Dennoch hat der FC-Bayern-Fanclub Küps sein mittlerweile etabliertes Entenrennen auf der Rodach veranstaltet. Natürlich auch anders als sonst: Die Lose konnten Tage im Voraus bei Getränke Ultsch erworben werden, das Rennen wurde ohne Publikum gefilmt und dann auf der Facebookseite des Fanclubs passend zum Kerwes-Sonntag online veröffentlicht. Der FC-Bayern-Fanclub Küps bedankt sich bei allen Loskäufern. Es wurden rund 500 Euro eingenommen.

"Unser jährliches Entenrennen soll nicht nur ein Vergnügen für die ganze Familie zur Küpser Kerwa sein, wir wollen damit auch Einrichtungen und Verbände in unserer Heimatgemeinde finanziell unterstützen", erklärte Zweiter Vorsitzender Torsten Hanft bei einer Feierstunde. Dabei wurde jeweils ein Scheck über 250 Euro an die Diakoniestationen in Küps und Schmölz übergeben. Mario Migenda von der Diakonie Schmölz und Melanie Beitzinger von der Diakonie Küps freuten sich über die Spende.

Auch die Teilnehmer am Entenrennen kamen nicht zu kurz. In diesem Jahr gab es für die fünf schnellsten Enten tolle Preise: Der Genießerkorb von Getränke Ultsch ging an Mia-Aline Hanft, der Schlemmerkorb von der Metzgerei Bauer in Küps an Sandra Scharf, und über die Gutscheine der Aktions- und Werbegemeinschaft über 50, 75 und 100 Euro durften sich Gabi Rebhan, Leonie und Lilly Rebhan sowie Maximilian Simmler freuen. Für das kommende Jahr hofft der FC-Bayern-Fanclub Küps, dass das Entenrennen wieder mit vielen Zuschauern zur Küpser Kerwa stattfinden kann.