Mit einer Platzwunde und einer Schwellung am Kopf endete für einen 29-Jährigen am Mittwochvormittag in Ebersdorf bei Coburg ein Streit. Da ihn ein gleichaltriger Mann dabei mit dem Fuß gegen den Kopf getreten haben soll, hat die Kriminalpolizei Coburg die Ermittlungen aufgenommen.

Erst zwei, dann zehn

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei gerieten gegen 8.15 Uhr zunächst zwei Männer in einer Firma in der Straße Birkleite in Streit. Die verbale Auseinandersetzung entwickelte sich zu einer Rangelei zwischen circa zehn Personen, in die das 29-jährige Opfer schlichtend eingreifen wollte und dabei zu Boden stürzte.

Dort liegend verpasste ihm erst ein 26-Jähriger einen Faustschlag ins Gesicht, danach trat ihm der 29-Jährige einmal gegen den Kopf.

Leicht verletzt

Das Opfer trug dabei laut Pressemitteilung der Polizei leichte Verletzungen im Bereich des Kopfes davon und wurde im Krankenhaus versorgt. Beide Männer müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

Um die genauen Umstände der Tat herauszufinden, hat das Fachkommissariat der Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen. pol