Fast vergessene Geschichten

Der Verein "Geschichte für alle" bietet nach vielen Wochen der coronabedingten Zwangspause nun wieder Führungen zu diversen Themen in Erlangen an. Dabei hat der Verein gleich einen völlig neuen Rundgang zu Kuriositäten im Stadtbild Erlangens im Angebot, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Führung "Schau genau! Erlanger Stadtgeschichte im Detail" feiert am Sonntag, 28. Juni, Premiere.

Die großen Bauten, Persönlichkeiten und Ereignisse der Erlanger Geschichte sind vielen Bewohnern und Besuchern der Stadt bekannt. Nicht selten jedoch passiert es, dass man an kleineren Symbolen oder Figuren vorbeigeht, deren Bedeutung sich einfach nicht erschließen lässt.

Aus der Zeit der Markgrafen von Brandenburg-Bayreuth sind beispielsweise zahlreiche Hohenzollernadler und Brandenburgische Adler in der Stadt überliefert, doch wofür stehen die anderen Tiere wie Eule, Hamster, Taube und Einhorn? Bei anderen Zeichen und Überresten wiederum ist man verwundert, sie jahrelang nicht einmal wahrgenommen zu haben. Eine verwitterte Inschrift am Egloffsteinschen Palais zum Beispiel hat bisher sicher kaum jemand bemerkt, mit ihr lässt sich jedoch ein Kapitel Erlanger Sozialgeschichte erzählen.

Diese unscheinbaren Details an Häuserfassaden sind oft die letzten Zeugnisse längst vergangener Zeiten und fast vergessener Geschichten, die bei ihrer Betrachtung aber wieder lebendig werden. Auch ungewöhnliche Straßennamen und Baustile sind plötzlich selbstverständlich, wenn man die Geschichte dahinter kennt. Die Schuhstraße etwa hat nichts mit Fußbekleidung zu tun, selbst wenn nicht weit davon ein "Steinerner Fuß" zu finden ist.

"Schau genau!" lautet folglich der Titel des Rundgangs, der vom Martin-Luther-Platz bis zum Bohlenplatz führt. Mit dieser Aufforderung verbinden die Stadtführer große Freude bei der Suche nach Hauszeichen und architektonischen Besonderheiten. Mehr noch als bei anderen Rundgängen sehen sich die Rundgangsleitungen deshalb gefordert, den Teilnehmern ein Entdecken zu ermöglichen und nicht zu viel vorwegzunehmen. In der Erprobungsphase der Führung, die bereits vor Corona vereinsintern stattgefunden hat, meldeten zahlreiche Teilnehmer zurück, nun mit anderen Augen durch die Stadt zu gehen.

Neben dieser neuen Führung bietet "Geschichte für alle" nun aber auch wieder viele andere Themenrundgänge durch Erlangen an. So kann man die Geheimnisse der Erlanger Altstadt entdecken, auf Spurensuche am Burgberg gehen oder die Barockzeit mit ihren vielen baulichen Zeugnissen erkunden. Weitere Infos unter www.geschichte-fuer-alle.de. red