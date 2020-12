208 Infizierte verzeichnete das Gesundheitsamt für die Stadt Coburg am Mittwoch. Vor zwei Wochen waren es 144.

Aus den Gemeinden im Landkreis hat die Pressestelle des Landratsamtes folgende Fallzahlen übermittelt (in Klammern die Werte vom 25. November): Ahorn 49 (38), Bad Rodach 85 (96), Dörfles-Esbach 17 (8), Ebersdorf bei Coburg 37 (24), Großheirath 17 (10), Grub am Forst 5 (5), Itzgrund 9 (5), Lautertal 32 (18), Meeder 20 (20), Neustadt 122 (92), Niederfüllbach 4 (1), Rödental 73 (70), Seßlach 24 (16), Sonnefeld 54 (35), Untersiemau 12 (7), Weidhausen 27 (15), Weitramsdorf 19 (9). Nur Bad Rodach kann einen Rückgang der Infiziertenzahl im Vergleich zum 25. November vorweisen. Bisher sind in der Stadt Coburg neun Menschen an oder mit Covid-19 verstorben, im Landkreis sind es 50. red