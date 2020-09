Fast nur gute Nachrichten gab es bei der Mitgliederversammlung des Schwimmvereins Bamberg (SVB): herausragende sportliche Leistungen, solide Finanzen und der geglückte Umbau des Vereinshauses. Mit dem Gebäude hängt allerdings die schlechte Nachricht zusammen: Der Pächter hat krankheitsbedingt seinen Vertrag gekündigt.

Doch zunächst bekamen die Mitglieder von Stefan Auxel einen launigen Bericht über die Veranstaltungen des vergangenen Jahres. Mit einigen Bildern dokumentierte Stefan Dotterweich den großen Umbau des Vereinshauses von Oktober 2018 bis Juli 2019. Die Kosten des Umbaus blieben in dem von der Mitgliederversammlung 2018 genehmigten Rahmen von 1,8 Millionen Euro, wie Finanzkassier Josef Brehm in seinem Bericht betonte. Im Kassenbericht 2019 wird ein Überschuss von 168 000 Euro ausgewiesen. Brehm schlug vor, 100 000 Euro davon den Rücklagen zuzuführen, was von den Mitgliedern gebilligt wurde.

Eine besondere Würdigung und Ehrung gab es für Franziska Brändlein. Sie nahm 2019 an den Special Olympics in Abu Dhabi teil und gewann gleich zwei Medaillen: Gold im Freiwasserschwimmen über 1500 Meter und Bronze über 800 Meter. Brändleins großes Ziel ist jetzt die Teilnahme an den nächsten Weltsommerspielen, die 2023 in Berlin stattfinden.

Dass im Schwimmverein Bamberg "sehr kostenbewusst" und korrekt gewirtschaftet wird, war dem Bericht von Revisor Lothar Frohberg zu entnehmen. Ein besonderes Lob erhielt Josef Brehm für seine Arbeit in der Zeit des Umbaus. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Ohne Gegenstimme wurde auch der Haushalt 2020 verabschiedet. Im Haushalt sind Ausgaben in Höhe von rund 940 000 Euro geplant. "Die Mehrausgaben, die durch die Corona-Pandemie nötig sind, werden den SVB nicht vor finanzielle Probleme stellen", betonte Brehm. Möglicherweise helfen auch staatlicher Gelder dabei, den Verein finanziell gesund zu halten und weiter zu entwickeln: Aktuell läuft eine Bewerbung um Fördermittel aus dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur", wie Vorsitzender Klaus Lachmann berichtete.

Neben all den guten Zahlen musste Lachmann den Mitgliedern auch eine schlechte Nachricht überbringen: Klaus Balogh, seit 2019 Wirt der neuen Vereinsgaststätte "Bughof 50", hat krankheitsbedingt seinen Pachtvertrag zum 30. September gekündigt. Die Suche nach einem Nachfolger läuft. wf