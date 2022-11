Nachdem vor kurzem die neue Pächterin des "Zoom Eulenspiegel", Nadine Dittmeier, die Kultkneipe in der Bachstraße in Bad Kissingen wiedereröffnet hat, geht es nun endlich weiter mit regelmäßiger Livemusik. Am Samstag, 3.Dezember, ab 20.30 Uhr werden die vier Musiker von "Fast Lane" für alle Liebhaber handgemachter Rockmusik in der Eule in die Stahlsaiten greifen. Sie spielen die besten Songs aus den goldenen Rock-Jahrzehnten von AC/DC bis Led Zeppelin und von Bon Jovi bis Queen. Foto: Sabrina Pörtner