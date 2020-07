Burgkunstadt vor 17 Stunden

Farbenspiel am Mühlbach

Urwüchsige Idylle verbreitet der Mühlbach am Rand der viel befahrenen Bundesstraße 289 in Burgkunstadt. Blauer Himmel und weiße Wolken, die sich im Wasser spiegeln, sowie eine üppige Flora an den Ufer...