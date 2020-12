Der bayerische Umweltminister Thorsten Glauber hat 149 Kindertageseinrichtungen mit dem Titel "ÖkoKids" ausgezeichnet. Zu den Preisträgern gehört das "Haus des Kindes Fantasia" in Kulmbach.

Auch wenn es heuer keine persönliche Verleihung geben kann, ist die LBV-Projektleiterin Carmen Günnewig zufrieden: "Trotz sehr schwerer Bedingungen und der teilweisen Schließungen der Kitas sind spannende Projekte entstanden, die sich durch Kreativität und Spontanität auszeichnen." Der Titel "ÖkoKids" wird vom Landesbund für Vogelschutz bereits seit zehn Jahren verliehen. Hierbei werden Kindertageseinrichtungen hervorgehoben, die sich mit wichtigen Themen der Umwelt und Nachhaltigkeit auseinandersetzen.

Auf Vorjahresniveau

So sollen Werte und Schlüsselkompetenzen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung gefördert und diese in der Einrichtung verankert werden. Die Zahl der teilnehmenden Kindertageseinrichtungen war in diesem Jahr in etwa so hoch wie im Vorjahr. red