Familienzeit auf Burg Feuerstein

Das Jugendhaus Burg Feuerstein nimmt zu Beginn der bayerischen Sommerferien den Betrieb wieder auf. In diesem Jahr bietet der Feuerstein erstmals eine "Familienzeit" an. So können sich ab dem 27. Juli Familien für eine Woche ein Familienzimmer (mit eigener Dusche und Toilette) auf der Burg buchen und in der Fränkischen Schweiz ihren Urlaub genießen. Im Preis enthalten sind Halbpension, pädagogische Angebote wie Bogenschießen, Klettern im burgeigenen Hochseilgarten und Pizzabacken. Detaillierte Informationen und Anmeldung im Jugendhaus Burg Feuerstein, Telefon 09194/76740, E-Mail anmeldung@burg-feuerstein.de, Internet www.burg-feuerstein.de. Foto: PR