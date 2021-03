Um gemeinsam den Frühling zu begrüßen, verschenkt der Familientreff der Geschwister-Gummi-Stiftung am Montag, 22. März, kleine Blumensamen-Tüten an Groß und Klein. Sie werden - bei guter Wetterlage und so lange der Vorrat reicht - in Körbchen auf der großen Treppe vor der Eingangstür des Gebäudes in der Negeleinstraße 5 bereitstehen und auf ein "Aufblühen" in der Balkonschale oder dem heimischen Garten warten. Jeder, der vorbeigeht, darf sich ein Tütchen nehmen und eine farbige Überraschung erleben.

Diese "blumige" Idee reiht sich in eine Vielzahl erfolgreicher Aktionen des Familientreffs wie etwa der "Ich schenk dir ein Buch"-Initiative ein. Obwohl der Familientreff derzeit geschlossen ist, finden viele Angebote wie die "Fit für Kids"-Kurse, die Krabbelgruppe, der Mami-Talk und mehr online statt oder der KuKATZ-Secondhand-Shop steht über "click & collect" offen.

Damit begleitet der Familientreff der Geschwister-Gummi-Stiftung auf diese Weise weiterhin Familien, Paare und Alleinstehende durch kreative Mitnehm- und Mitmach-Aktionen.

Weitere Informationen gibt es beim Familientreff der Geschwister-Gummi-Stiftung, Negeleinstraße 5 in Kulmbach, Telefon 09221/8011820. red