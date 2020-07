Familientag und Klappstuhl-Gottesdiesnt

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Strössendorf/Altenkunstadt beteiligt sich am Samstag, 1. August, an einem Familientag, den die evangelische Jugend im Dekanat Michelau von 10.30 bis 14.30 Uhr auf dem Kordigast ausrichtet. Mitmachen können Familien mit Kindern ab vier Jahren. Gestartet wird am Wanderparkplatz. Auf dem Weg zum Kordigast erwarten die Teilnehmer Stationen, die sie nur als Familie meistern können. Anmeldungen nimmt Diakonin Judith Bär unter 09572/7542490 oder E-Mail: judith.baer@elkb.de entgegen. Wer sich spontan für eine Teilnahme entscheidet, ist ebenfalls willkommen. Zu einem Klappstuhl-Gottesdienst lädt die Kirchengemeinde am Sonntag, 2. August, um 9.30 Uhr auf den Strössendorfer Anger ein. "Klappstuhl deshalb, weil jeder Besucher seine eigene Sitzgelegenheit mitbringen sollte", erläutert Pfarrerin Beck. Der Posaunenchor und Roland Schöps übernehmen die musikalische Ausgestaltung. bkl