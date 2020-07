Die Evangelische Jugend im Dekanat Michelau bietet am 1. August von 10.30 bis 14.30 Uhr einen spannenden und interaktiven Familientag am Kordigast an.

Draußen an der frischen Luft, in einer herrlichen Natur wird man am Gipfel dieses Bergs mit einem wunderschönen Rundblick belohnt. Doch beim Familientag wird nicht nur gewandert. Auf dem Weg zum Gipfel hält die Evangelische Jugend einige Aufgaben und Herausforderungen für die Teilnehmer bereit, die nur gemeinsam als Familie gemeistert werden können. Im Anschluss lädt der Spielplatz "Spielwienix" ein, den Tag bei einem selbst mitgebrachten Picknick ausklingen zu lassen.

Neugierig geworden? So können Sie mit Ihrer Familie mitmachen: Start und Parkmöglichkeit des Familientags ist auf dem Wanderparkplatz Kordigast, oberhalb von Pfaffendorf (Koordinaten: N: 50°06'18.5 E: 11°12'48.6); dort kann man sich spontan anmelden und bekommt alle wichtigen Informationen. Wer sich die Wartezeit vor Ort sparen möchte, kann sich bis Freitag, 31. Juli, per Mail (ej@dekanat-michelau.de) anmelden.

Der Familientag ist für Familien mit Kindern ab vier Jahren geeignet und dauert ca. 1,5 Stunden. Die Wege sind nicht kinderwagentauglich. Die Stationen sind von 10.30 bis 15.30 Uhr aufgebaut, letzte Startmöglichkeit ist um 14.30 Uhr. Für alle Teilnehmer ab sechs Jahren ist eine Mund-Nase-Bedeckung erforderlich sowie gutes und festes Schuhwerk. Sollte es regnen, fällt der Familientag leider ins Wasser. red