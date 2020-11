Im Familienstützpunkt St. Johannes d. T. in Schlüsselfeld war dieses Jahr der Sankt-Martins-Tag für die Kinder an mehreren Tagen erlebbar: So wurde am Martinstag selbst in jeder Gruppe eine kleine Andacht gefeiert, in der das Teilen im Mittelpunkt stand. Am Ende dieser Andacht erhielt jedes Kind aus den Händen von Sankt Martin und dem Bettler ein kleines Martinsbrot mit dem Auftrag, dieses Brot mit allen in ihrer Familie zu teilen. In einem Rollenspiel erlebten die Kinder am Freitag nochmals Sankt Martin auf einem echten Pferd, wie er dem Bettler die Hälfte seines Mantels gab.

Bis zum 29. November können alle Laternenbegeisterten aus nah und fern noch den Martinsweg im Waldstück Grabengrund mit ihrer Laterne laufen und an verschiedenen Stationen Bilder aus der Martinsgeschichte entdecken und betrachten. red