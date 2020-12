Am morgigen Sonntag um 10.30 Uhr (nicht wie andernorts angekündigt um 9.30 Uhr) lädt die evangelische Kirchengemeinde zu einem Familiengottesdienst im Atrium an der Christuskirche ein. Kinder aus einer Kindergartengruppe werden den Gottesdienst mit adventlichen Beiträgen bereichern. Gemäß den Hygieneverordnungen ist während des Gottesdienstes Mund-Nasen-Bedeckung für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren zu tragen. Angesichts der Tatsache, dass Gemeindegesang im Gottesdienst derzeit nicht möglich ist, freut sich das Vorbereitungsteam besonders, dass Monika Schneider in diesem Gottesdienst solistisch mitwirken wird. Im Anschluss an den Gottesdienst wird der Kindergartenbeirat Weihnachtsplätzchen und Basteleien der Kindergartenkinder gegen eine Spende zum Mitnehmen anbieten. Der Erlös kommt dem evangelischen Kindergarten zugute. Für die Teilnahme am Gottesdienst ist eine Anmeldung erforderlich. Anmeldungen sind noch möglich im Pfarramt unter Telefon 09572/1579 (Anrufbeantworter). Der Gottesdienst kann außerdem via Livestream auf Youtube zu Hause mitgefeiert werden. Der Link ist https://youtu.be/XyXOmDaKPF4. red