Ein Programm für Familien organisiert das Fränkische Freilandmuseum Fladungen an jedem Wochenende in den Ferien. Am 14. August wird bei Künstlerin Monika Trautwein Papier geschöpft. Claudia Fink zeigt Papierarbeiten von filigranen Tänzerinnen, Prägearbeiten und Skulpturen aus Betonmaché. Wer selbst an einem Kalligraphie-Kurs oder am Papierschöpfen am 14. August teilnehmen möchte, meldet sich bei der VHS Rhön-Grabfeld an. Auch der Holzbildhauer Peter Picciani ist vor Ort und zeigt seine Arbeiten. Unser bild zeigt den Drechsler, der vergangenes Wochenende sein Handwerk vorgestellt hat. Foto: Gerhart Nixdorf