Familien-Dorf-Rallye der "Wühlmäuse"

Die Jugendleiterinnen der Neuenseer "Wühlmäuse", der Kinder- und Jugendgruppe des Vereines für Gartenbau- und Landespflege Neuensee, Sonja Warmuth, Helga Pohl und Marion Schardt, haben sich viele Gedanken gemacht, wie man den Neuenseer "Wühlmäusen" trotz der derzeitigen Lage eine Freude machen kann. Sie laden daher zur Familien-Dorf-Rallye ein. Aufgrund der aktuellen Lockerungen wurde diese Veranstaltung genehmigt. Allerdings gibt es ein paar Punkte, die unbedingt beachtet werden müssen. Termin ist am Freitag, 3. Juli. Die Veranstaltung findet nur für Mitglieder statt. Start ist am Kulturhaus in Neuensee. Dort können zwischen 15 und 16.30 Uhr bei freier Zeiteinteilung die Laufzettel abgeholt werden. Die Rallye dauert etwa 45 Minuten. Ziel ist der Spielplatz im Ortsteil Berg, in der Hügelstraße. Dort können die Laufzettel bis 17.30 Uhr abgegeben werden. Für jede Neuenseer "Wühlmaus" gibt es eine kleine Belohnung. Es ist die Begleitung der Kinder durch einen Erziehungsberechtigten nötig. Außerdem ist unbedingt zu beachten, dass am Start und Ziel die Abstandsvorschriften eingehalten werden und Masken zu tragen sind. Ein eigener Stift ist mitzubringen. pstr