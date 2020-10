Die neue Ausgabe des "Familien-Abc" für den Herbst und Winter 2020 ist da. Ob Tipps für Babymassage, Schwimmkurs besuchen oder Phasen der Pubertät bewältigen, ab sofort sind wieder viele Kurse und Veranstaltungen für Familien aus der Stadt Erlangen und dem Landkreis Erlangen-Höchstadt im Programm.

Die Teilnehmeranzahl musste aufgrund der besonderen Hygienebedingungen in den jeweiligen Kursen reduziert werden. Wer sichergehen will, ob eine Veranstaltung wie geplant stattfinden kann, nimmt bitte zuvor mit den Anbietern Kontakt auf. Die Kontaktdaten sind in der jeweiligen Angebotsbeschreibung verfügbar.

Mit dabei: digitale Kurse

Neu im Programm sind digitale Veranstaltungen, die eine Teilnahme von zu Hause ermöglichen. Der Kinderschutzbund bietet zum Beispiel einen Online-Vortrag zum Thema "Kinderängste in Corona-Zeiten" an.

Angst gehört zur normalen Entwicklung eines Kindes dazu. Doch wann bewegen sich Ängste noch im "normalen" Rahmen, in welchen Fällen sollten diese professionell mitbeurteilt oder eventuell sogar behandelt werden?

Professor Oliver Kratz, leitender Oberarzt der Kinder- und Jugendabteilung für Psychische Gesundheit, Universitätsklinikum Erlangen, gibt am Mittwoch, 28. Oktober , um 20 Uhr Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Kinderängste: Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf die Gefühle, das Verhalten und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen? Gibt es Erkenntnisse, wonach Einzelne durch die Kontaktbeschränkungen und den ungewohnten Alltag vermehrt Ängste, gedrückte Stimmung oder problematisches Verhalten entwickelt haben? Anmeldungen zum Online-Vortrag sind per Mail an dksberlangen@web.de möglich.

Alle Angebote gibt es online auf der Seite des Familien-Abc unter www.familien-abc.net. Dort erhalten Eltern zusätzlich viele Tipps und Anregungen rund um den Familienalltag - auch sowie gerade in Corona-Zeiten. Die gedruckte Broschüre liegt kostenlos im Landratsamt, Rathäusern und öffentlichen Einrichtungen aus oder kann über familienbildung@erlangen-hoechstadt.de angefordert werden. red