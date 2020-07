Falscher "Polizist" in Drosendorf

Bargeld im unteren fünfstelligen Eurobereich haben am Dienstagmittag Betrüger im Gemeindebereich Eggolsheim erbeutet, die sich am Telefon als Polizeibeamter beziehungsweise Staatsanwalt ausgegeben hatten. Das Fachkommissariat der Kripo Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die erfundenen Geschichten der angeblichen Polizisten sind stets ähnlich. Beispielsweise wird behauptet, dass bei festgenommenen Tätern Unterlagen mit Daten der Angerufenen gefunden wurden. Immer wieder gelingt es den professionell auftretenden Betrügern letztendlich, die Opfer zur Übergabe ihrer Ersparnisse zu bringen.

Am Montagabend gegen 22 Uhr bekam auch eine betagte Frau im Eggolsheimer Ortsteil Drosendorf den Anruf eines angeblichen Polizisten. Der Mann am Telefon behauptete, Ermittlungen hätten ergeben, dass die örtliche Bank der festgenommenen Bande die Kontodaten, unter anderem die der Seniorin, weitergegeben hätte. Nun soll diese Falschgeld auf ihrem Konto haben.

Geschickte Gesprächsführung

Durch geschickte Gesprächsführung in dem die ganze Nacht dauernden Telefonat, brachte der Unbekannte die Frau dazu, am Morgen bei der Bankfiliale Bargeld abzuholen. Nach der telefonischen Mitteilung eines angeblichen Staatsanwalts soll dann das abgehobene Geld von einem Polizeibeamten in Zivil abgeholt und überprüft werden.

Wie vereinbart, übergab die Frau die Bargeldsumme am Dienstag gegen 13 Uhr in einem Kuvert an einen unbekannten Mann an ihrer Haustür. Er steckte den Umschlag in seine Gürteltasche und verschwand. Erst später wurde der Seniorin bewusst, dass sie Opfer von Betrügern geworden war.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben: circa 40 Jahre alt, geschätzt 1,80 Meter groß, trug einen Mund-Nasen-Schutz, hatte eine zweifarbige Gürteltasche umgeschnallt.

Die Kriminalbeamten fragen: Wem sind am Dienstag insbesondere um die Mittagszeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Drosendorf aufgefallen? Hinweise nimmt die Kripo Bamberg unter Telefon 0951/9129-491 entgegen.

Rat der Polizei

Die oberfränkische Polizei rät: Seien Sie stets misstrauisch bei Anrufen, die ihre finanzielle und/oder persönliche Situation betreffen. Die echte Polizei wird Sie am Telefon nie über ihre finanziellen Verhältnisse ausfragen. pol