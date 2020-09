Sehr schnell fuhr ein Audi-Fahrer am Samstagmittag über den Parkplatz einer Wohnanlage. Ein 36 Jahre alter Familienvater sprach den Mann an und wies ihn auf spielende Kinder hin. Daraufhin gab der Fahrer an, so schnell fahren zu dürfen, da er Polizeibeamter sei. Als der Familienvater ihn jedoch aufforderte, seinen Dienstausweis zu zeigen, stellte sich heraus, dass der Mann gelogen hatte. Nach An gaben der Polizei stieg er aus, ballte die Faust und drohte dem Familienvater Schläge an. Dessen herbeigeeilte Frau rief die Polizei. Doch als die Beamten eintrafen, war der Raser weg. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Bedrohung und Missbrauchs von Titeln und Berufsbezeichnungen. Zeugen werden gebeten, sich auf der Dienststelle zu melden, Tel.: 09741/6060. pol