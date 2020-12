Am Freitag gingen bei der Polizeistation Bad Staffelstein mehrere Hinweise auf falsche Polizeibeamte ein. Diese führten unter der Vorgabe, es handle sich um echte Polizeiangehörige, mehrere Telefonate mit Bürgern aus dem Stadtgebiet und versuchten an persönliche Daten zu kommen. Oftmals handelt es sich hierbei um professionelle Betrüger- oder Diebesbanden, die es auf das Vermögen oder Wertgegenstände der überraschten Opfer abgesehen haben. Bei den bisherigen Vorfällen im hiesigen Dienstbereich entstand kein Schaden. Da von weiteren Anrufen ausgegangen werden muss, rät die Polizei: "Bleiben Sie bei unverhofften Anrufen skeptisch, insbesondere wenn Sie zur Herausgabe von persönlichen Daten aufgefordert werden. Geben Sie keine Auskünfte zu persönlichen Vermögensverhältnissen und Wohnverhältnissen. Kontaktieren Sie gegebenenfalls die örtlich zuständige Polizeiinspektion oder in Notfällen den Polizeinotruf. pol