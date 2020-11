Kaum hatten die Regierungen in der ersten Corona-Welle das öffentliche Leben heruntergefahren, kam bereit der Wunsch nach zusätzlichen Geldern aus Brüssel auf. Der Aufbaufonds wurde ersonnen, um die unbedachte Einführung der Gemeinschaftshaftung zu verhindern. Dass sich nun für den Darlehensanteil des Fonds niemand wirklich interessiert und die Mitgliedstaaten auch einen großen Bogen um die Kredite des Rettungspaketes machen, spricht Bände: Mit frischem Geld wollte sich so manch einer sanieren. Kein Wunder also, dass sowohl die Finanzminister der Geberländer wie auch die Abgeordneten des Europäischen Parlamentes schnell rote Linien einzogen. Corona-Hilfen sind befristet und dürfen nur zur Beseitigung der Pandemie-Folgen eingesetzt werden. Dies hat verhindert, dass mit Hilfsgeldern auch andere Vorhaben in einigen Mitgliedstaaten finanziert werden. Schließlich ist gerade in den überschuldeten Ländern jeder Versuch willkommen, die extreme Staatsverschuldung ohne unpopuläre Reformen zu mindern.

