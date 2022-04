Sie kommt als "Miss Verständnis" nach Münnerstadt: Die vielfach ausgezeichnete bayerische Kabarettistin Constanze Lindner. Zweimal musste ihr Auftritt verschoben werden - diesmal sieht es gut aus: Im Rahmen der Kleinkunstreihe Akzente '21 der Stadt wird sie am Freitag, 22. April, um 19.30 Uhr in der Alten Aula auf der Bühne stehen. In ihrem Programm "Miss Verständnis" spricht sie über die vielen Dinge, die in ihrem Leben falsch verstanden wurden und werden. Vom ersten Schrei bis zum letzten Witz - alles gerät in falsche Hälse und schlägt auf die Mägen. Wer diesen Abend erlebt hat, beginnt alle Missverständnisse zu verstehen und Verständnis für jeden vermissten Versteher zu entwickeln. Karten und Infos gibt es in der Touristen-Info im Deutschordensschloss,Tel.: 09733/ 78 74 82, E-Mail: info@muennerstadt.de. red