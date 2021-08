Neuwirtshaus vor 16 Stunden

Fahrzeugfront komplett beschädigt

Die komplette Fahrzeugfront ist bei einem Wildunfall beschädigt worden, der am Sonntag, gegen 5.40 Uhr, auf der Staatsstraße 2790 in Richtung Neuwirtshaus passierte. Kurz nach der Abzweigung in Richtu...