Wie die Polizei erst jetzt berichtet, wurde am 28. Juni in der Neulandstraße ein am rechten Straßenrand geparkter, schwarzer VW Tiguan von einem bisher Unbekannten auf einer Länge von knapp drei Meter mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Zeugen, die etwas gesehen haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Tel.: 0971/714 90 in Verbindung zu setzen. pol