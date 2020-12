Bei einem Abbiegemanöver an der B19 kam es am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr zu einem Unfall mit zumindest einer Leichtverletzten. Ein 27-jähriger Mann wollte nach Polizeiangaben mit seinem Pkw nach links auf die B19 abbiegen, dabei erkannte er wohl ein herannahendes, vorfahrtsberechtigted Fahrzeug einer 57-jährigen Frau aus dem Landkreis Bad Kissingen nicht. Nach dem Zusammenstoß wurde die Frau mit leichteren Verletzungen in ein Schweinfurter Krankenhaus gebracht, der Verursacher wollte sich nicht behandeln lassen. Dies hatte eventuell auch mit seinem Zustand zu tun - im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme kam der Verdacht auf Alkoholkonsum auf.

Ein Test ergab einen Wert über der Grenze der absoluten Fahruntüchtigkeit (1,1 Promille). Er musste daraufhin mit zur Blutentnahme. Um die beiden Fahrzeuge kümmerte sich eine weitere Streife der Polizei, da diese abgeschleppt werden mussten. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von zusammen etwa 10 000 Euro.

Zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Flüssigkeiten musste ein Spezialfahrzeug angefordert werden, heißt es im Bericht der Schweinfurter Polizei. pol